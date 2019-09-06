Прогноз: турпоток из России на Майорку вырастет на 40% за два года

За ближайшие два года туристический поток из России на Майорку увеличится на 40%, прогнозируют российские туроператоры.
«Рубль стабилизировался к евро, и российские туристы опять планируют отпуск на Майорке», - говорит коммерческий директор компании Anex Tour Жозеп Коль.
Авиакомпании Azur Air, Aeroflot, S7 уже увеличили число рейсов на предстоящий сезон. Растет число бронирований в отелях. «Предварительные продажи были успешными и с приближением 2020 году они будут только расти», - говорят в Anex Tour Rusia & Ucrania.
Особенной популярностью в русских туристов пользуются трех- и четырехзвездочные отели, расположенные в заливе Пальмы. В среднем бронируют на 8 дней. Стоимость турпакета - около 1400 евро.Темы: Русская Испания Пальма де Майорка Туризм