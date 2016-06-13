Прогноз: летом побережье Коста-Бланка посетят 117 тысяч русских туристов

Патронажный совет региона Коста-Бланка по вопросам туризма прогнозирует, что за нынешний летний сезон его побережье посетят 117 000 туристов из России. Как сообщает ежедневник Información, в последние годы их число в провинции Аликанте существенно увеличилось, и произошло это во многом благодаря появлению новых авиамаршрутов между двумя странами. На текущий год запланировано 772 рейсов.

Среднестатистический русский турист – это представитель «высокого» среднего класса в возрасте от 35 до 55 лет, который путешествует с семьей, отметил уполномоченный по вопросам туризма Эдуардо Долон. Ранее профиль гостей из России несколько отличался от нынешнего: как правило, это были обладатели отпускной недвижимости, и самая многочисленной была русская община в Торревьехе, которая насчитывала около 6 000 человек. В Аликанте прописаны 3 000 россиян, а во всей одноименной провинции – 25 000. Впрочем, по словам председателя Русского дома Александра Чепурного, на самом деле эта цифра несколько выше.

В рамках Недели России на побережье Коста-Бланка, которая проводится с 9 по 15 июня, местные власти стремятся популяризовать Аликанте как туристическое направление среди русскоговорящего населения. Первым мероприятием недели стал Международный туристический форум, прошедший 10 июня в Археологическом музее Аликанте (MARQ). Вторым в программе стал IX Фольклорный фестиваль «Виват, Россия! День России в Аликанте», который прошел 11 июня. Завершит неделю международная выставка кукол MuñecArt в казино Casino Mediterráneo, запланированная на пятницу, 15 июня. Ее также можно будет увидеть в Бенидорме с 7 по 28 июля и в Ориуэле с 5 по 25 августа.