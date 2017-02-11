Продажи мясопродуктов испанской Casademont в России выросли в два раза

В 2016 году продажи мясопродуктов под маркой Casademont в России выросли в два раза, а в этом году их планируется увеличить еще на 50%, сообщают информационные агентства Испании со ссылкой на заявления представителей компании. Конкретных цифр они, впрочем, не называют.

До сегодняшего дня основная масса продукции продавалась в Москве и Санкт-Петербурге, однако в этом году компания планирует продолжить экспансию на российском рынке и выйти на другие крупные города.

Два года назад Casademont заключила соглашение о местном производстве и продаже через дистрибьюторскую сеть в обмен на роялти за каждый реализованный продукт с финским холдингом Atria, владеющим заводом в Санкт-Петербурге. С конца 2014 года Atria производит несколько видов продукции Casademont с целью расширения ассортимента последней на российском рынке.

Впервые компания начала экспорт в РФ более десяти лет назад в рамках своей стратегии по выходу на международный уровень, реализация которой началась в 1992 году с сотрудничества со странами Евросоюза и Восточной Европы.

В настоящее время объем продаж Casademont за пределами Испании достигают 55%, и в ближайшие два года эту цифру планируется увеличить до 70%. Компания экспортирует свою продукцию на пять континентов. Особым спросом она пользуется в Южной Америке и Центральной Европе. Основные усилия фирмы на сегодняшний день направлены на консолидацию позиций в Северной Америке.