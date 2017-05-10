Представители четырёх поколений и разных национальностей отпраздновали День Победы в Марбелье

9 мая в Марбелье прошло празднование Дня Победы. На небольшой площади перед Русским Домом в Сан Педро собрались представители четырёх поколений и разных национальностей. Вспомнить своих родных и близких, принимавших участие в Великой Отечественной Войне, пришли русские, украинцы, латыши, молдаване, казахи, эстонцы, белорусы. На празднике присутствовали ветераны и дети войны.

Организаторы рассказывают: «С первой минуты чувствовалась необыкновенная атмосфера единения всех собравшихся. Молодые люди с маленькими детьми принесли фотографии своих близких, рассказывали нам их истории. Первым выступил Николай Петрович Клусов, легендарный человек, заслуженный тренер СССР, ушедший на фронт в 17 лет. Он произнёс очень мудрые слова: «Мы, люди проживающие за границей, должны достойно представлять свою Родину, знать её историю и чтить память, только тогда мы сможем воспитать достойное поколение!»

Валентине было всего 17 лет, когда в её жизни появилось слово "война". Все 4 года юная девушка развозила раненных по госпиталям. Она сказала, что не видела немцев в лицо, но видела их жертв каждый день.

Маленькой Ангелине было всего 9 лет, когда началась война. Она рассказала, что они всем классом, строем, после уроков, в волдыри стирая руки, собирали лекарственные травы для госпиталей. Её супруг Николай рассказал о том, что День Победы остался в его памяти на всю оставшуюся жизнь: « Когда объявили о нашей победе, на улицах творилось что-то невероятное, мы выбегали на улицу и каждого человека в погонах обнимали и целовали, смеялись, плакали. Дай Бог, чтобы больше не было войны!»

Римме в 1941 году было 14 лет: «Я так счастлива, что мы все вместе, здесь в Испании, отмечаем этот великий праздник. Я родилась в Ленинграде и пережила страшную блокаду», - вспоминает она. «Мои правнуки меня спрашивают, как же я такая маленькая, защищала страну. Мы, девчонки и мальчишки, быстро повзрослели и работали в госпитале, дежурили по ночам на крышах и тушили зажигательные бомбы. Мы не боялись! Спасибо вам всем, что помните. Жив человек, пока помнит».

Необыкновенную атмосферу праздника создали участники концерта. Валерий Шевченко исполнил песни военных лет и свои стихи, фольклорный ансамбль «Забава» под руководством Надежды Зелинской - русские и украинские песни и танцы. Дети читали стихи. Гости подходили к микрофону и пели. Приятно удивил всех собравшихся испанец Пабло, который безупречно исполнил песню «Катюша» на русском языке, и ему подпевали абсолютно все. Дмитрий Калиновский, приехавший из Донецка, поразил всех исполнением песни «Эх, дороги!», а потом дуэтом со своей женой Юлией исполнил украинскую народную песню. Дмитрий сказал: «Нас объединяет великое прошлое, нам нечего делить, нам не нужна война!»

Ветеранам и детям войны были вручены подарки от магазина «Элит», который угощал собравшихся фронтовыми 100 граммами и закусками. Оксана Кирнос, хозяйка магазина, поздравила всех присутствующих и пожелала всем мира и добра.

В небо были запущены десятки разноцветных шариков, салют в честь Дня Победы.

Организаторами Дня Памяти выступили РусРадиоМарбелья, Русская Ассоциация Коста дель Соль, Русский Дом, магазин Элит. Медицинскую поддержку оказывала клиника «Boris».

Фотографии предоставлены Сергеем Изосимовым (www.eskizart.com)