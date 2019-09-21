Представитель Фридмана: Испания не предъявляла обвинений

Представитель Фридмана сообщил об отсутствии обвинений от властей Испании. Местная прокуратура подозревает Фридмана в ухудшении финансового состояния Zed WorldWide для занижения стоимости компании.

Российскому бизнесмену, основателю "Альфа-групп" Михаилу Фридману не предъявлены в Испании какие-либо официальные обвинения в уголовном или ином правонарушении в связи с банкротством группы Zed, в настоящее время ведется предварительное расследование, сообщил РИА Новости представитель бизнесмена в Лондоне.

По его словам, Фридман "не был обвинен в каком-либо уголовном или ином правонарушении в отношении несостоятельности группы Zed". "На этой предварительной стадии расследования господин Фридман является лишь подследственным", - пояснил представитель бизнесмена.

В начале августа судья испанского Национального суда Мануэль Гарсия-Кастельон поддержал прошение прокуратуры в связи с делом о попытке приобретения российскими инвесторами, связанными с Фридманом, испанской компании Zed Worldwide (разработчик технологий и сервисов для операторов мобильной связи).

Прокурор по борьбе с коррупцией Хосе Гринда считает, что российский миллиардер мог воспользоваться ситуацией в компании Zed, оказавшейся на грани банкротства, и оказывал влияние на ее финансовое состояние через третьих лиц. Как следует из прокурорского запроса, Фридман "контролировал события, которые вместе с действиями других людей, в отношении которых ведется расследование, привели к банкротству Zed Worldwide", которой руководил Хавьер Перес-Долсет.

В октябре 2016 года российские инвесторы сделали предложение о приобретении оказавшейся на грани банкротства Zed Worldwide всего за 20 миллионов евро, но в результате сделка так и не была заключена.

При этом еще в 2017 году, по данным агентства Europa Press, Фридман направил в прокуратуру по борьбе с коррупцией заявление, в котором опроверг любую связь с "предпринимательскими решениями, которые могли привести к банкротству Zed Worldwide". Однако, как пишет агентство, в полицейском отчете "эта версия ставится под сомнение".