Предприниматель Виталий Орлов реорганизует свой рыбный бизнес на Канарах

Холдинг «Норебо», собственником которого является российский предприниматель Виталий Орлов, этим летом решил реорганизовать свои компании, расположенные на Канарских островах, что совпало с судебным разбирательством, которое ведётся в отношении бизнесмена в Лондоне.

По информации 20 minutos, на следующей неделе ожидается вынесение судебного постановления о замораживании активов канарских предприятий. В холдинге заявили, что иск не скажется на текущей экономической деятельности «Норебо».

Флот группы насчитывает около 40 рыболовных судов, которые ведут промысел в Атлантическом и Тихом океанах. По данным за 2016 год, улов холдинга превысил 500 тысяч тонн рыбы, часть из которой проходит через порт Лас-Пальмас.

Британские и российские власти ведут проверки по деятельности «Норебо» в разных регионах, в том числе на Канарских островах. В последние недели группа создала предприятие «Норебо Африка», которое будет работать в порту Лас-Пальмас. Новая компания зарегистрирована в Санта-Бригида на острове Гран-Канария и специализируется на замороженной рыбе, импортируемой, в первую очередь, из Западной Африки.

В отношении Орлова уже было вынесено решение о замораживании активов на 350 млн долларов. Срок этого судебного постановления, которое затрагивает Norebo Europe, работающую в Великобритании, Three Towns Capital в Азии, а также компании на Канарских островах, истекает в сентябре.