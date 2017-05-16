Праздник фонтанов в Петергофе посвятят Испании

В субботу, 20 мая, в Петергофе пройдет весенний праздник фонтанов, который в этом году будет посвящен завершению перекрестного года туризма Россия-Испания. Начало - в 14:00 мск.

Программа под названием "Путешествие в страну Дон Кихота" даст возможность гостям праздника погрузиться в атмосферу Испании.

"Программа очень интересная. В ней мы постарались осознать всю испанскую культуру: тут вырастет Саграда Фамилия, будут танцы и фламенко, в том числе с испанскими актерами, оживут герои с картин Эль Греко и Диего Веласкеса", — цитирует агентство "Интерфакс" директора ГМЗ "Петергоф" Елену Кальницкую.

Гости праздника также увидят тореадоров, погрузятся в сюрреалистический мир Сальвадора Дали и Дон Кихота, сражающегося с ветряными мельницами.

Церемония открытия летнего сезона фонтанов завершится фейерверком, который раскрасит небо в цвета испанского флага.