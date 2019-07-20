Посольство РФ держит на контроле ситуацию с отравлением 3-летней девочки на Ибице

Посольство России в Испании держит на контроле ситуацию вокруг госпитализации трехлетней девочки из РФ после того, как, предположительно, она отравилась наркотиками. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пятницу в российском диппредставительстве в Мадриде.
"Мы осведомлены о произошедшем и сейчас вопрос держим на контроле, из генерального консульства нам присылают сообщения, был подключен почетный консул на Балеарских островах к этой ситуации", - отметили в посольстве.
В свою очередь в генеральном консульстве России в Барселоне корреспонденту ТАСС сообщили, что получили информацию "из различных источников" о том, что российская девочка, предположительно "находящаяся на отдыхе с родителями, случайно отравилась таблеткой экстази". "Оперативно испанскими медиками она была перенаправлена на остров Мальорка и сейчас находится в детском отделении интенсивной терапии в одной из клиник острова", - уточнили в диппредставительстве, добавив, что "официальных обращений в генконсульство" от родителей девочки или от испанских властей не поступало.
Ранее в гражданской гвардии Испании подтвердили, что девочка могла случайно съесть экстази. Предполагается, что ребенок нашел наркотики в детском парке на острове Ибица (автономное сообщество Балеарские острова). Идет расследование произошедшего.
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