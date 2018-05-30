Посол России путешествует по Галисии

В регионе Риас-Байшас в Галисии внимательно присматриваются к российскому туристическому рынку. В рамках кампании по продвижению региона власти Сальнеса пригласили посла Российской Федерации в Испании Юрия Корчагина, воспользовавшись его пребыванием в Галисии.

Корчагин рассказал, что во время своей поездки по Галисии, он успел приобщиться к природному, историческому, культурному и гастрономическому богатству региона. Он отметил, что до этого не раз бывал в автономном сообществе и подчеркнул, что в этой местности более чем достаточно достопримечательностей, которые могли бы привлечь его соотечественников.

В ходе визита в Сальнес российский дипломат согласился с тем, что одним из факторов, которые не способствуют продвижению региона среди русских туристов, является отсутствие прямого авиасообщения. Он добавил, что из России есть прямые рейсы в Барселону, Мадрид, Аликанте, Валенсию, Малагу, в то время как в северную часть Испании добраться гораздо сложнее.