Посол России опроверг заявления о вмешательстве Кремля в ход каталонского референдума

Представители некоторых испанских СМИ обвинили своих российских коллег в предвзятом освещении ситуации вокруг каталонского референдума и попытались найти следы "руки Кремля" в этом политическом процессе. По словам посла РФ в Испании Юрия Корчагина, подобные инсинуации не имеют ничего общего с реальностью.

Как сообщает издание Sputnik, в минувшие выходные газета El País опубликовала две статьи, в которых обвинила его и российский канал RT в искажении информации о каталонском референдуме. Автор публикации, заместитель директора газеты Давид Аландете, заявил, что "машина по распространению лживых новостей, которую Россия использовала для ослабления США и Евросоюза, запущена в полную силу в Каталонии".

"Это нас очень удивило, в особенности с учетом того, что статья составлена абсолютно беспорядочно: в ней упоминаются WikiLeaks, обвинения России во вмешательстве в дела других стран, информационные боты, а также некие каталонские политики, чьи имена нам даже не знакомы", - отметил Корчагин. Дипломат назвал статью "месивом, которое "руке Кремля" противно даже трогать".

Посол напомнил, что "за свою историю испанское общество неоднократно переживало сложные периоды и проделало образцовый путь от диктатуры к демократии, выработав иммунитет ко всякого рода политизированным и идеологизированным инсинуациям".

С другой стороны, Корчагин подчеркнул факт существования в Испании "определенных кругов, которые не могут удержаться от соблазна обвинить Россию в чем угодно". "Согласно доводам автора статьи, Кремль срежиссировал "брекзит", повлиял на итоги выборов в США, организовал вход несистемной оппозиции в Бундестаг, а Испании не досталось ничего, но он решил исправить ситуацию и нашел для этого подходящую тему – каталонскую", - сыронизировал дипломат.

Он также рассказал, что посольство РФ выразило свою точку зрения в направленном в редакцию El País тексте, который был опубликован в электронной версии ежедневника. Помимо этого, подобное письмо было направлено ведущему и директору телепрограммы, на которой выступал автор статьи. "Поступающие к нам отклики свидетельствует о том, что у испанцев действительно есть этот иммунитет: читатели не согласны со стремлением искать руку Кремля во всем, что происходит в мире", подчеркнул Корчагин.

"Отношения между Россией и Испанией были и останутся блестящими, дружескими и взаимовыгодными", - отметил посол.

По его словам, Россия считает референдум о самоопределении Каталонии внутренним вопросом Испании, который должен решаться в рамках национального законодательства. "Россия никоим образом не связана с этими процессами и не имеет такой потребности", - заключил Корчагин.