Посол РФ в Испании рассказал о перспективах туризма на Майорке

Посол РФ в Испании Юрий Корчагин рассказал о перспективах Балеарских островов как туристического направления на российском рынке.
Корчагин напомнил, что в Испанию ежегодно прилетают около 1,2 млн российских туристов, а на Балеарские острова - около 60 тыс. «Прогнозы для островов хорошие, потому что ожидается рост турпотока в 2020 году в связи с улучшением авиасообщения», - отметил посол. По его словам, Майорка привлекает российских туристов как очень самодостаточное направление.
Во вторник Корчагин посетил Балеарские острова, где принял участие в экономической конференции Cercle Financer de Balears и пообщался с представителями местных СМИ.Темы: Русская Испания Пальма де Майорка