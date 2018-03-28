Посол РФ не согласен с высылкой российских дипломатов из Испании

Посол России в Испании Юрий Корчагин заявил, что видит в решении испанского правительства о высылке двух сотрудников российского диппредставительства в Мадриде искажённую трактовку солидарности с Великобританией.

Испания присоединилась к США и 14 странам ЕС, которые заявили о выдворении российских дипломатов в знак протеста против нападения на двойного агента, которое было совершено 4 марта в Солсбери (Великобритания) с использованием нервно-паралитического вещества «Новичок».

В беседе с испанским агентством Efe посол РФ, воспользовавшись случаем, выразил несогласие с этим решением. Он также добавил, что подробности нападения остаются неизвестны, и Великобритания не раскрывает никаких сведений, несмотря на готовность России сотрудничать.

Корчагин, выступивший в понедельник в Валенсии на тему «Внешней политики России и её двусторонних отношений с Испанией», отметил, что функции двух дипломатов были приостановлены, но не были выдворены из страны. Он не сообщил, почему выбор пал именно этих сотрудников посольства.

Глава российского диппредставительства также отметил, что обвинения, выдвигаемые в адрес России, являются необоснованными и заявления некоторых политиков не подкреплены доказательствами.