Посол Испании: «Мы выступаем за сохранение конструктивного диалога с Россией»

Испания выступает за сохранение конструктивного диалога с Москвой, несмотря на напряженные отношения России с Западом в целом и Евросоюзом в частности. Соответствующее заявление сделал испанский посол в РФ Хосе Игнасио Карбахаль, выступивший перед студентами РАНХиГС.

Дипломат провел краткий экскурс в историю двусторонних отношений, которые после долгого перерыва были возобновлены в 1977 году. В следующем году исполнится 40 лет с этой знаменательной даты, по случаю чего в январе в рамках Гайдаровского форума РАНХиГС организует круглый стол и ряд других мероприятий, посвященных связям с Испанией.

Карбахаль заверил, что «Евросоюз принимает ту или иную политику по соглашению сторон, однако Испания входит в группу тех стран, которые гораздо более склоны к тому, чтобы принимать во внимание интересы и особенности России».

Впрочем, посол признал, что не обладает достаточными полномочиями для влияния на двусторонние отношения. Кроме того, он отметил несопоставимость экономики двух стран.

Карбахаль также упомянул тот факт, что Испания вошла в число наиболее пострадавших от вето на ввоз сельскохозяйственной продукции стран. «Экономические отношения пошли на спад с 2012 года, когда объем торгового обмена между странами составлял 12 миллиардов евро. Сейчас из-за санкций эта цифра сократилась более чем в два раза», - рассказал дипломат.

Еще одним пострадавшим сектором оказался российский туризм в Испании. В 2013 году в этой сфере была достигнута рекордная отметка в 1,5 миллиона гостей из РФ, однако из-за экономического кризиса и напряжения в политических отношениях эта цифра сократилась примерно до миллиона. Карбахаль выразил сожаление в связи с тем, что одну из главных задач, которую он поставил себе при вступлении в должность четыре года назад, а именно отмену виз в ЕС для россиян, выполнить не удалось «из-за политических обстоятельств». «Мы считаем, что сохранять этот барьер бессмысленно», - заявил посол. Он также заверил, что Испания по-прежнему лоббирует данный вопрос в Евросоюзе.

В ответ на вопрос одного из присутствующих о том, существуют ли какие-либо ценности превыше политики, Карбахаль рассказал забавную историю, произошедшую с ним во время личной встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым. «Я сказал ему, что с моей точки зрения посол должен учитывать интересы страны, которую он представляет, и интересы принимающего государства, и он ответил, что я не смог бы быть послом США», - пошутил дипломат.