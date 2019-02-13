Последний фильм Веры Глаголевой будет показан на фестивале русского кино в Марбелье

Фильм «Не чужие», в иностранном прокате «Глиняная яма», - это лебединая песня замечательной актрисы, бесстрашного режиссёра и пленительной женщины Веры Глаголевой, безвременно ушедшей в мир иной, оставив последнюю свою работу незавершённой. Усилиями преданного творческого коллектива, продюсера Натальи Ивановой, режиссёра Александра Амирова было исполнено творческое завещание Веры, и её фильм закончили так, как он был изначально задуман по сценарию Ольги Погодиной-Кузминой.

Продюсер фильма Наталья Иванова поблагодарила организаторов фестиваля за приглашение и сказала: «Надеюсь, что зрителям картина понравится. Заранее скажу – это будет совсем другая, незнакомая Вера Глаголева. «Эта Вера» будет говорить со зрителем жёстко и без прикрас.

Ей хотелось сделать картину душераздирающей! Сделать похожей на «Трамвай желание». Такой она и получилась. Вера делала эту картину очень честно. Она никому не позволяла фальши: ни актёрам, ни костюмерам, ни гримёрам, и всё отслеживала сама. Я приглашаю всех зрителей на показ. Возможно фильм «Не чужие», это совсем не та картина, которая вписывается в атмосферу южного побережья Испании. Но, мне кажется, что иногда каждому человеку, на любом побережье, необходимо пережить катарсис…