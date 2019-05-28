Посла Испании вызвали в МИД РФ

Посол Испании в России Вальдеррама Пареха во вторник был вызвал в МИД РФ для «беседы».
В ходе беседы ему было выражено недоумение и сожаление в связи с недружественными высказываниями и.о. Министра иностранных дел, по делам ЕС и сотрудничества Испании Ж.Борреля в отношении России, которые он допустил в интервью изданию «Эль Периодико» 23 мая с.г.», - говорится в сообщении МИД РФ.
Послу указали на «противоречие слов испанского политика, которые наносят ущерб отношениям между Россией и Испанией, взаимному восприятию двусторонних связей как дружественных, партнерских и взаимовыгодных, что зафиксировано во всех официальных документах, подписанных между двумя странами в последнее время».
В интервью El Periodico глава испанского МИД назвал Россию «угрозой» для Европы.Темы: Русская Испания