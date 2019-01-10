Посещаемость Русского музея в Малаге снизилась

В здании Tabacalera в 2018 году открылись две крупные выставки: ретроспектива Казимира Малевича и выставка «Для счастья народа», посвящённая искусству советского периода, которые будут работать вплоть до конца января. Несмотря на уникальность экспозиции, число гостей филиала Русского музея упало на четверть по сравнению с 2017 годом, когда он отличился самым высоким ростом посещаемости среди всех музеев Малаги. В минувшем году музей посетило 86,5 тысяч человек, в то время как годом ранее – почти 117 тысяч. В 2016, в первый год работы филиала, он принял на 10 тысяч посетителей больше – 96,4 тысячи.

В муниципальном агентстве, в ведении которого находятся крупнейшие музеи Коста-дель-Соль, сообщили также, что филиал Центра Помпиду и Дом-музей Пикассо сохранили посещаемость на уровне предыдущего года. В них побывало 165,5 тысяч и 128,6 тысяч человек, соответственно.

В 2019 году филиал Русского музея в Малаге намерен вернуть себе популярность. В этом году центральной фигурой экспозиции станет женщина. В планах музея – выставка, посвящённая образу женщины в русском искусстве, проект о русских авангардистках начала XX века, а также выставка работ из Галереи Гмужинской.