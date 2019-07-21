Подозреваемые в изнасиловании россиянки в Барселоне вышли на свободу

Следственный суд Барселоны решил временно освободить из-под стражи подозреваемых в причастности к изнасилованию и незаконному лишению свободы молодой россиянки в Испании. Об этом сообщили в Высшем суде Каталонии, не уточняя национальности потерпевшей.

"Судья постановил временное освобождение, еженедельную явку в суд, изъятие паспортов и запрет на выезд из страны", - говорится в документе, на который ссылается ТАСС. Сотрудники правоохранительных органов продолжают поиск еще двух подозреваемых в причастности к преступлению.

Как сообщалось ранее, россиянка заснула на автобусной остановке Nord. Там ее похитили двое неизвестных, которые с применением силы отвезли ее на пустырь. По словам девушки, это было нечто вроде палаточного лагеря, расположенного в трущобах. Там её продержали два дня, накачивая наркотиками и насилуя. Потом ей удалось сбежать. Местные жители нашли ее всю в синяках и кровоподтеках. Её доставили в госпиталь. Полиция, ориентируясь на показания россиянки, нашла пустырь в районе Побленоу и задержала там двоих подозреваемых (граждан Румынии), а также женщину (испанку), которая, по словам пострадавшей, тоже ее избивала. Разыскиваются еще двое подозреваемых.