Под Мадридом нашли тело русской девушки, спрятанное в холодильнике

Испанская полиция обнаружила расчленённое тело молодой женщины, которое было спрятано в холодильной камере в одном из домов в пригороде Мадрида Алькала-де-Энарес.

Квартира оказалось съёмной, её арендовал 42-летний испанец, с которым 22-летняя русская девушка Дарья поддерживала интимную связь. Он является главным подозреваемым в жестоком убийстве.

Как сообщает TeleMadrid, погибшая пропала в сентябре 2017 года. Известно, что её вместе с двумя сёстрами в юном возрасте удочерила испанская семья. При этом мать подала заявление об исчезновении лишь в конце минувшего года, когда не смогла связаться с приёмной дочерью перед Рождеством. После этого полиция приступила к поискам.

Когда сотрудники полиции пришли в дом к подозреваемому, он утверждал, что девушка давно не жила с ним, и не хотел впускать агентов внутрь без ордера на обыск. В скором времени полиция вернулась с необходимыми документами и в результате обыска обнаружила тело.

Мужчина снимал жильё более года. Ранее он не был судим и не привлекался за жестокое обращение или насилие. Соседи почти ничего о нём не знали и с девушкой знакомы не были.

Дату смерти установят по результатам вскрытия. Не исключается, что убийца мог на протяжении долгого времени хранить труп у себя.