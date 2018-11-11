Почётный консул РФ на Балеарских островах получил Орден дружбы

Президент Российской Федерации Владимир Путин вручил Ордена дружбы иностранцам, которые сделали весомый вклад в улучшение отношений с Россией. Среди них оказался почётный консул России на Балеарских островах Себастья Ройч и Монсеррат.

Как отмечает El Diario, консула многое связывает с Россией, и он посвятил много лет продвижению гуманитарных программ для российских детей на архипелаге.

В своей благодарственной речи на церемонии вручения награды испанец заявил, что Россия очень сильно изменилась с тех пор, как он впервые посетил её в 1985 году. При этом он добавил, что во многом это заслуга нынешнего президента РФ.

В 1990 году Ройч и Монсеррат создал неправительственную организацию Infants del Món, которая координировала приём российских детей на Балеарских островах для оздоровления и отдыха. По его собственным словам, благодаря гуманитарным программам, на Майорке смогло побывать более 1300 российских детей, в том числе сирот и пострадавших от последствий Чернобыльской катастрофы. Сам Ройч и Монсеррат усыновил российского мальчика.

Почётным консулом России он был назначен в июле этого года. Его кандидатуру на этот пост выдвинул российский посол в Испании Юрий Корчагин.

В числе испанцев, получивших российскую государственную награду, также профессор русской филологии Рафаэль Гусман (2017), бывший посол Испании в России Игнасио Карбахаль (2016) и оперные певцы Пласидо Доминго (2011) и Монсеррат Кабалье (1997).