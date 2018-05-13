Почему Испания выбрала Краснодар для базирования на ЧМ-2018?

Краснодар станет базой испанской сборной во время Чемпионата мира по футболу, который пройдёт летом 2018 года в России.

Испанская королевская федерация футбола посетила 15 из 67 предложенных ФИФА вариантов базирования, но только пять из них удовлетворяли требованиям испанцев.

Сборная Испании прибудет в Краснодар 7 июня.

Тренер испанцев Хулен Лопетеги назвал спортивную базу ФК «Краснодар», созданную в 2008 году «чудом». По словам Лопетеги, владелец спорткомплекса Сергей Галицкий - большой фанат «Атлетик Бильбао», который хотел создать в России нечто похожее на тренировочную базу Lezama в Стране Басков.

В королевской федерации футбола пояснили, какие требования предъявлялись к базе испанской команды: не менее трёх тренировочных полей, расположенных недалеко друг от друга, проживание рядом с полями, спортивные сооружения первого класса, обособленность, комфортный климат и удобное транспортное сообщение.

В пользу краснодарского комплекса сыграла его близость к аэропорту и наличие всего необходимого оснащения в спортивном городке. Кроме того, в испанской сборной подчеркнули, что базирование в Краснодаре поможет избежать резких перепадов температур между тренировочной базой и местом проведения матчей.