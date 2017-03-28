Петербургский политех открывает информационный центр в Мадриде

19 апреля в Испании откроется информационный центр Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) - одного из ведущих технических вузов России. Как говорится в пресс-релизе университета, целью создания информационного центра является углубление сотрудничества СПбПУ с научными и учебными заведениями Испании, включая расширение обмена студентами и преподавателями, а также совместного участия в научно-технических проектах.

В рамках открытия центра с 18 по 21 апреля в Мадридском политехническом университете (МПУ) будут проходить Дни СПбПУ. Ученые и преподаватели обоих университетов обсудят наиболее перспективные направления совместных научных разработок в области нанотехнологий и телекоммуникаций, компьютерных наук, инженерии строительства. На основе договоренностей рабочих групп ректоры СПбПУ и МПУ подпишут новый договор о сотрудничестве, в который также войдут намерения обеих сторон участвовать в программе студенческих обменов ЭРАЗМУС+ (заявка на участие уже подана в ЕС), обмениваться приглашенными профессорами, участниками магистерских программ и летних школ. В рамках Дней СПбПУ в МПУ будет также открыта выставка студенческих работ петербургского университета.

Кроме того, предполагается подписание договоров о сотрудничестве с Мадридским автономным университетом, университетом Карлоса III, с Политехническим университетом Каталонии, с Высшим советом по научным исследованиям Испании, а также с Королевской инженерной академией.

Информационный центр Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого будет действовать на базе испанского общественного Фонда «Александр Пушкин», который вот уже более 25 лет способствует развитию отношений дружбы и сотрудничества между Россией и Испанией. Там любой желающий сможет получить информацию об учебных программах СПбПУ, о его достижениях в научно-технической сфере, записаться на магистерские курсы и в летнюю школу. Предполагается также, что Информационный центр станет местом встреч российских и испанских специалистов, заинтересованных в совместном участии в научно-технических и промышленных проектах.