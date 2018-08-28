Партия Ciudadanos доведет до суда дело о нападении на русскую женщину в Барселоне

Представительница Ciudadanos в каталонском парламенте Инес Арримадас заявила, что её партия собирается подать заявление в прокуратуру из-за субботнего инцидента у парка Сьютаделья в Барселоне, в котором пострадала русская женщина. Ей сломал нос каталонский сепаратист за то, что она выбрасывала жёлтые ленты – символ солидарности с политическими заключёнными.

В партии, членом которой является муж пострадавшей, также пообещали организовать манифестацию в знак осуждения подобных действий.

Арримадас заявила, что этот инцидент свидетельствует о глубоком социальном разрыве между жителями Каталонии. По её словам, проблемы возникают у тех, кто не согласен с сепаратистскими лидерами.

Ciudadanos призвали комиссию по преступлениям на почве ненависти провести расследование этого акта агрессии, который был совершён в отношении женщины на глазах у её маленьких детей.

Депутат также считает, что советнику по внутренним делам каталонского правительства следует предстать перед региональным парламентом с разъяснениями по поводу того, почему общественные места заняты политическими символами, которые относятся к одному движению. В свете этих событий, Арримадас раскритиковала женералитат за то, что он не принял законопроект Ciudadanos о политическом нейтралитете в общественных местах, несмотря на то, что эту идею поддержал в своё время Верховный суд Каталонии.