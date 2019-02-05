Овцы из Испании не прошли погранконтроль в Можайске

На пограничном ветеринарном контрольном пункте в Можайске приостановлено оформление 455 племенных овец, поступивших из Испании.
Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям, в ветеринарном сертификате адреса мест проведения карантинирования были указаны не полностью, а также отсутствовала информация о номерах ферм. Живой товар оформлен под контроль ветеринарной службы Подмосковья для проведения карантинных мероприятий.Темы: Русская Испания