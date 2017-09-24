Открыта регистрация на I Русско-испанский конгресс женщин-предпринимателей

В Барселоне 19-21 октября 2017 года пройдёт I Русско-испанский конгресс женщин-предпринимателей под девизом «Женщина и бизнес».

Организатором Конгресса выступает Ассоциация русскоговорящих женщин-предпринимателей AMER. В рамках Конгресса предусмотрено проведение конференции, бизнес-завтрака, мастер-классов, networking и workshop. Цель мероприятия - позитивное позиционирование женского предпринимательства, поиск уникальных возможностей и перспектив, мотивации и достижения поставленных целей, обмен знаниями, опытом и контактами. Также одной из главных задач мероприятия является привлечение инвесторов и поиск деловых партнёров, заинтересованных в сотрудничестве.

Участниками станут женщины, руководящие компаниями в сфере медицины, страхования, образования, юридических услуг, имиджа, моды и красоты, туристического бизнеса и консалтинга.

В качестве экспертов приглашены официальные представители деловой элиты Испании, России, Швеции, Германии, Латвии и др. стран.

I Русско-испанский конгресс женщин-предпринимателей будет проходить в самом сердце Барселоны. Этот город был выбран местом проведения конгресса не случайно. Один из крупнейших портов Европы, финансовый и культурный центр Испании. Город, который влюбляет в себя с первого раза своей динамикой, красотой и уникальностью.

Немаловажно и то, что Конгресс станет стимулом для открытия и развития малого и среднего бизнеса, притока дополнительных инвестиций, что явится существенным вкладом в улучшение делового климата и обеспечения роста экономики и занятости русскоговорящего населения Испании.

Испания является одной из стран-лидеров по привлечению иностранного капитала и открытию бизнеса с точки зрения самостоятельной занятости женщин. Качество жизни, юридическая безопасность, быстрая регистрация компаний приводит к увеличению возможностей для ведения собственного бизнеса именно здесь.

"Участниц Конгресса ждёт интересное и полезное деловое общение, новые бизнес-контакты, обширные возможности и контракты для ведения бизнеса и конечно же, целебный климат, солнце, незабываемая атмосфера испанского колорита с вкуснейшей национальной кухней, напитками и массой положительных впечатлений", - отмечают организаторы.

Организаторы предлагают различные варианты участия.

Vip Статус - 500€ - (включает проживание в гостинице 4 звезд все включено в течении 3 ночей и 2 дней)

Premium Статус - 150€ - (участие в конгрессе все включено без проживания)

AMER Статус - 120€ - (участие в конгрессе для членов Ассоциации Женщин-Предпринимателей AMER)

Участие для двоих - 270€ - (участие в конгрессе все включено без проживания для двух персон)

Участник Workshop - 50€ - (участник предоставляющий рекламу своего бизнеса или проекта)

В течении 19 и 20 октября в стоимость также включены завтраки, коктейли, обеды, чайные паузы, ужин и фуршет.

Подробнее с условиями участия, программой, формой анкеты-заявки, договоров и партнерского пакета можно ознакомиться и скачать на официальном сайтe Конгресса: www.businesswomancongress.es

Приём заявок на участие открыт до 10 октября 2017 года.

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Контактные данные организаторов:

Председатель Оргкомитета

Анастасия Шикарева

Тел.: +34 691 97 49 92

Эл.адрес: president@a-mer.com