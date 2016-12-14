Основатель ИД "Комерсантъ" Владимир Яковлев прочитает лекцию в Барселоне

Проект «Культурный код» организует в Барселоне встречу с Владимиром Яковлевым – фотографом и писателем, который четыре года назад придумал и сделал проект «Возраст счастья» (а некоторое время назад газету «Коммерсант» и проект «Сноб»). «Возраст счастья» — проект о новом стиле жизни. Его суть и смысл в том, что, прожив полвека, человек вступает в следующий, полноценный этап своего личностного развития, потенциал и возможности которого намного превышают все, что было ему доступно прежде. Это истории реальных людей со всех концов света, и этих историй у Владимира Яковлева набралось уже великое множество. Каждая из них - яркое доказательство того, что «третий возраст» вполне может стать самым счастливым периодом нашей жизни, а не началом деградации или бледным подобием прежних лет, как это считалось раньше.

В лекции, подготовленной специально для «Культурного кода», Владимир Яковлев расскажет, что объединяет всех героев его проекта, как им удается не только сохранять здоровье и энергию, а жить качественнее и насыщеннее, чем прежде. "Мы уверены, что эта встреча будет интересна и тем, кто уже достиг зрелого и старшего возраста, и тем, кто еще совсем молод. Глядя на людей, которые, отметив 61, 72, 88 и даже 103 года, не боятся разрушать стереотипы, признаваться в любви, получать новую профессию и идти за мечтой, понимаешь, что счастье не имеет к возрасту никакого отношения. Ведь каждая из этих очень разных историй, собранных в проекте «Возраст счастья», по-своему доказывает, что счастье реально, возможно и достижимо. Для каждого из героев проекта. Для нас. Для вас. Для всех людей без исключения", - говорят организаторы.



Все происходящее будет синхронно переведено на испанский язык. После официальной программы гостей ждут музыка, вино и интересные беседы.

Место проведения: ArtSpace Barcelona /Calle Madrazo 54-56 Bajos, 08006 Барселона/

Дата и время: 17 декабря, 18:00

Стоимость билетов: 12 евро

Билеты можно приобрести на сайте http://culturecodebcn.com/ и непосредственно на мероприятии.

Справки и информация: info@culturecodebcn.com