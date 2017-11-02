Организаторы MuñecArt ищут авторов кукол для участия в выставке в Аликанте

Подготовка к III сезону международной выставки авторских кукол MuñecArt уже идет полным ходом. Он пройдет в Аликанте этим летом, а пока организаторы ищут мастеров, которые делают кукол, кукольные домики, шьют или валяют игрушки.

В прошлом сезоне на выставке были предоставлены работы авторов из 13 стран. Количество работ авторов из Испании было в меньшинстве. «Это как-то несправедливо, подумали мы и решили хорошенько поискать. Не может быть, чтобы в такой прекрасной стране было так мало авторов кукол», - отмечают организаторы. - Если все описанное выше к вам относится, обязательно напишите нам. Ничего страшного, если вы автор начинающий. Все нынешние звезды в свое время проходили этот путь. А выставка всегда дает толчок для творчества, новые контакты и бесценные знания. Не упускайте этот уникальный шанс!»

Выставка проходит в Аликанте 6-8 июля. Помимо этого, 4-5 июля пройдут мастер-классы для участников выставки от ведущих кукольных мастеров и фотосессия «Художник и его кукла».

Сайт munecart.eu начнет работать в течение месяца, а пока актуальную информацию о выставке можно получить из группы в Fcebook «munecart».

Заявки принимаются по адресу munecart@gmail.com или по телефону в WhatsApp 662645707.

Контактно лицо - Ирина Абрасокина, организатор MuñecArt.