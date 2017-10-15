Объем международной торговли между Испанией и Россией вырос на 16,8%

За первые 8 месяцев текущего года объем торговли между Испанией и Россией увеличился на 16,8% по сравнению с аналогичным периодом 2016-го, сообщает Sputnik со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы. Так, за год размер товарооборота вырос с 2,9802 миллиардов доллара до 3,4821 миллиарда.

Объем российского экспорта в Испанию в период с января по август текущего года достиг отметки в 1,4801 миллиарда долларов. Годом ранее эта цифра составляла 1,375 миллиарда. Таким образом, среднегодовой уровень роста составил 7,6%.

Испания, в свою очередь, продала в Россию товары на общую сумму в 2,002 миллиарда долларов (+24,7% в среднегодовом выражении). Ее доля на рынке российской внешней торговли осталась неизменной и составила 1%.