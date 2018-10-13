Новый посол Испании вручил Путину верительные грамоты

На церемонии, проходившей в Александровском зале Кремлёвского дворца, Путин заявил, что Россия придаёт большую важность развитию отношений с Испанией. Комментируя ситуацию в двусторонних отношениях, российский лидер отметил, что русский и испанский народ объединены «чувством взаимной симпатии и уважения» на протяжении более чем 350 лет с момента первых официальных контактов.

На церемонии также присутствовал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Помимо испанского дипломата, верительные грамоты представили послы ещё 22 стран.

Путин упомянул активное сотрудничество Испании и России по гуманитарному направлению, включая два перекрёстных года культур Испании и России, год туризма, а также текущую подготовку к перекрёстному году образования и науки. В этом контексте российский лидер заявил, что существуют «все условия, для того чтобы двустороннее сотрудничество продолжалось и развивалось также и в других областях».

Вальдеррама родился в Тетуане (Марокко) в 1951 году. По образованию он юрист, а также является дипломированным специалистом по военным исследованиям. Вальдеррама начал свою дипломатическую карьеру в 1981 году, работал в Эфиопии, Марокко, Израиле, Люксембурге, Мексике и Франции, возглавлял представительство в Ираке, занимал должность посла в Уругвае и постоянного представителя Испании при ОБСЕ. Кроме того, он работал консультантом в администрации испанского премьер-министра, возглавлял Кабинет председателя Сената и Генеральный секретариат ЕВРОСАИ.