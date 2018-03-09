Новая достопримечательность Барселоны – яхта Усманова

Яхта Dilbar, принадлежащая российскому бизнесмену Алишеру Усманову, является самой большой яхтой в мире. После того, как суперъяхта была пришвартована в порту Барселоны, она превратилась в туристическую достопримечательность.

Яхта лидирует по тоннажу, и, к тому же, является самой дорогой в мире. Она обошлась Усманову в 545 миллионов евро. 156-метровое судно занимает четвёртое место в мире по длине в своей категории. Его ширина составляет 23 м, а высота – 30 м. В состав экипажа яхты, которая названа в честь матери бизнесмена, входят 80 человек.

Суперъяхта была пришвартована в порту Барселоны, а не в Порто-Черво на Сардинии, где располагается вилла Усманова, поскольку в итальянском порту не нашлось места для судна таких размеров.