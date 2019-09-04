Назначен новый советник по туризму посольства Испании в Москве

Антонио де ла Морена Бальестерос назначен новым Советником по туризму Посольства Испании и директором отдела туризма Посольства Испании в Москве.
Как сообщили в пресс-службе отдела туризма, Бальестерос является дипломированным специалистом в области юриспруденции и имеет степень MSB (магистр в области морского бизнеса). Входит в состав Высшего Корпуса Государственной Службы Гражданского Администрирования.
До настоящего назначения занимал должность начальника отдела оперативного планирования главного подведомственного управления по стратегии и услугам для туристического сектора в Институте Туризма Испании, Turespaña, в задачи которого входил анализ воздушного сообщения и визового вопроса в Испанию на развивающихся туристических рынках. Ранее был директором Офисов по туризму Испании в Гуанчжоу и Пекине, Париже, Лондоне, Дублине и Гааге, отвечая за продвижение туризма Испании на данных рынках.
До этого г-н де ла Морена занимал пост Генерального директора по туризму Хунты Андалусии; Консультанта в Генеральном секретариате Канцелярии Генерального комиссара Экспо Севилья 1992 года; Постоянного секретаря аффилированных членов ЮНВТО; Советника пресс-службы в Рабате (Марокко); Заместителя генерального директора по продвижению в Институте Туризма Испании, Turespaña, а также Заместителя генерального директора по связям с офисами по туризму Испании за рубежом и Заместителя генерального директора по средствам продвижения.Темы: Русская Испания