Навальный улетел в Испанию лечить глаз

Российский оппозиционер, основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный улетел в Барселону, сообщает "МК" со ссылкой на собственные источники. А издание Life публикует фотографию Навального и его жены в самолете.

Недавно на политика было совершено нападение - его облили зеленкой, повредив глаза. Навальному был поставлен диагноз "химический ожог глаза". По его словам, речь может идти даже о потере зрения на один глаз.

Ранее Навальный говорил о необходимости пройти недельный курс лечения в Испании или Швейцарии. Однако до последнего момента был неизвестно, сможет ли он покинуть Россию. В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) его предупредили о запрете выезда за границу из-за того, что он отбывает условное наказание по уголовному делу. Загранпаспорт Навальному выдали лишь пару дней назад - после истечения формального запрета на выезд из страны.

Источники:

http://www.mk.ru/politics/2017/05/07/aleksey-navalnyy-vyletel-v-barselonu.html

https://life.ru/t/новости/1005821/navalnyi_s_zhienoi_ulietieli_za_ghranitsu_na_maiskiie_prazdniki