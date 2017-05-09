Навального прооперировали в Барселоне

Российскому оппозиционеру Алексею Навальному сделали операцию на правом глазу в Барселоне. «Зрение, мне сказали, к сожалению, будет восстанавливаться несколько месяцев. Пока правым глазом вижу только первую строчку (где те самые Ш и Б)», — сообщил сам Навальный в своем аккаунте в Instagram.

Химический ожог глаза Навальный получил в результате нападения на выходе из офиса. Там его поджидал злоумышленник, который выплеснул политику зеленку в лицо и убежал.

Как сообщалось ранее, до последнего было неизвестно, сможет ли Навальный улететь в Испанию на лечение.