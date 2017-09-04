Налоговая служба Испании намерена взыскать с Прохорова НДС на миллион евро

Яхта российского олигарха Михаила Прохорова Palladium, базой для которой служит причал в Виланове-и-ла-Желтру (Барселона), привлекла внимание испанской налоговой службы. Как сообщает El Confidencial, в ходе разбирательств власти вышли на сеть связанных с Прохоровым компаний, которым теперь предстоит выплатить НДС в размере 1,12 миллиона евро за сдачу места в порту в соответствии с решением Национальной судебной коллегии.

В декабре 2012 года налоговая служба оштрафовала испанскую фирму Azuling, которой принадлежит место для швартовки Palladium, за неуплату вышеупомянутой суммы. Как выяснилось, за Azuling стояла целая сеть компаний, зарегистрированных в Люксембурге, Швеции и Испании. Они передавали причал друг другу, однако, по версии властей, все эти юридические лица были связаны с Прохоровым.

История берет свое начало в 2010 году, когда олигарх приобрел свою яхту. Предприниматель является владельцем люксембургской компании Hydrus Investment, которой принадлежит шведская компания Amit Jugofem AB, создавшая, в свою очередь, испанскую Azuling. Последняя приобрела два причала для яхт длиной до 94 метров и пять парковочных мест в порту города Виланова-и-ла-Желтру, расположенного в 50 километрах к югу от Барселоны. Общая сумма сделки составила 6,225 миллионов евро, на которую был начислен НДС в размере 1,125 миллиона. Фирма запросила его возврат, так как суть ее деятельности заключалась в сдаче причалов в аренду, а не в их непосредственном использовании. Места для швартовки были сняты еще одной компанией из Люксембурга, Nautilus, за 476 000 евро в месяц без учета НДС. 1 января 2011 года Nautilus сдала их фирме Goodwodd Investments Inc, зарегистрированной на островах Кайман и владеющей яхтой Palladium. Спустя некоторое время судно прибыло в Виланову, и местный порт стал его постоянной базой.

По мнению налоговой, использованная схема была призвана создать видимость деятельности по аренде, осуществляемой фирмой Azuling, однако на самом деле причалы предназначались для личного пользования. Испанские власти не располагают официальными данными реестров Каймановых островов, которые подтвердили бы, что Прохоров действительно владеет яхтой Palladium, однако они сочли, что найденная в Сети информация однозначно указывает на него как на собственника.

Защита компании Azuling заявила, что единственным звеном, связывающим ее с Прохоровым, является дружба между олигархом и владельцем испанской фирмы и что последняя действительно занималась арендой причалов. 10 марта этого года Национальная судебная коллегия отклонила заявление Azuling. Налоговая служба согласилась вернуть компании то, что причитается ей за двухнедельную сдачу места в порту яхте Princess Marianna, а именно 6 100 евро. Судно, принадлежащее миллионеру Карлосу Перальте, зашло в порт и, не найдя свободных причалов, заняло место Palladium, заплатив за него.