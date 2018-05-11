На юго-востоке Испании погибла россиянка

По данным российских СМИ, трагедия произошла в одном из отелей провинции. Между тем испанские газеты сообщают, что это было жилое здание в Ракетас-де-Мар (Альмерия), где сдавались квартиры туристам.

Родители девушки ищут средства для транспортировки ее тела на родину, сообщила РИА Новости родственница погибшей Ирина Киямова.

По ее словам, трагедия с 31-летней жительницей Илишевского района Башкирии Гульнур Киямовой произошла в минувшую субботу. По словам Ирины, родственники погибшей узнали детали произошедшего от испанских правоохранителей и российского консульства.

"В ночное время в отеле случилась утечка газа из-за неисправности отопительного оборудования. Спасатели эвакуировали 80 человек, Гульнур Киямову спасти не удалось. Она отравилась газом. Сейчас необходимо срочно перевезти тело на родину. Страховка покрывает лишь часть средств. Родители объявили сбор средств", — сообщила родственница погибшей.

По ее словам, транспортировка тела девушки будет стоить около 9 тысяч евро.

"Надеемся, что часть страховки закроет эту сумму, но это долгая процедура. Время играет против нас, мы хотим получить тело нашей Гульнур, а не прах, чтобы похоронить на родине", — сказала Ирина Киямова агентству. Она отметила, что испанская гражданская гвардия возбудила уголовное дело по факту гибели девушки, а родственники Гульнур держат связь через российское консульство.

Испанское информационное агентство Europa Press уточняет, что несчастный случай произошел в жилом комплекте Albaida, расположенном на улице Mar Egeo. По данным агентства, погибли два человека - мужчина и женщина.