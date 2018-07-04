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          Новости Испании » Новости » Русская Испания » На побережье Коста-Брава прошел Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества

          На побережье Коста-Брава прошел Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества

          09:13 04.07.2018

          30 июня 2018 года в Коста-Браве состоялся VII Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Costa Del Arte» в рамках международного проекта «Салют Талантов». Мероприятие проходило на площадке Gran Casino Costa Brava и собрало более 150 участников из Касабланки, Санкт-Петербурга, Алматы, Астаны, Перми, Краснодара, Воронежа, Кокшетау и других городов.

          Главная награда фестиваля-конкурса – Гран-При отправилась к участницам трио «Премьера» Дарье Шпедт, Татьяне Варванской и Ангелине Гусельниковой из Искитима. Жюри наградили харизматичных девушек за оригинальное исполнение песни «Подмосковные вечера» а-капелла. 

          Артистов фестиваля оценивали директор Русской академии Музыки в Барселоне, лауреат международных конкурсов, вокалист, пианист Данил Сайфуллин, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса, как самый быстрый исполнитель фламенко, режиссер, хореограф-постановщик, художественный руководитель «Show flamenco Gran Casino Costa Brava» Хосе Леон и другие деятели культуры и искусства Испании, и России.

          На Гала-концерте фестиваля выступила первая славянская исполнительница танца фламенко Юлия Кругляк. Фестиваль-конкурс завершился торжественной Церемонией награждения, где участникам вручили Гран-При, почётные дипломы и звания Лауреатов I, II, III степени.

          В рамках фестиваля-конкурса юные артисты посетили мастер-класс пианистки, директора русско-каталонской культурной ассоциации «Содружество» Марины Росаль на тему «Телесная перкуссия Фаусто Рока».

          Итоги фестиваля-конкурса

          Обладателями специальных дипломов «Самый артистичный участник» стали  Шораев Нурдаулет из Алматы, дуэт Танйери Камилы и Танйери Арифа из Астаны, Соколова Виктория из ст. Динская.

          Специальный приз «Самый юный участник» получила шестилетняя артистка из Краснодара Фархан Авин.

          Обладателями почётных дипломов «Лучший костюм» стали участники музыкального английского театра «Magic» из Санкт-Петербурга и артистка из Алматы Калиева Айганым.

          Специальный диплом «Лучший концертмейстер» вручили Сафиной Татьяне Васильевне из Алматы.

          Мороз Инна из Новороссийска стала обладательницей специального приза «Лучшая художественная работа».

          Приглашение на Международный форум педагогических работников сферы культуры и искусства «Развитие» получили Мурнаева Елена Викторовна из Находки - руководитель заслуженного коллектива самодеятельного народного творчества Приморского края Образцового ансамбля народного танца «Журавушка», а также Асламова Светлана Анатольевна из Кокшетау - руководитель пианистки Гильфановой Руфины.

          Награду «Лучший балетмейстер» получила Маркина Надежда Алексеевна из ст. Динская, Краснодарский край за репетиционную работу с младшим коллективом ансамбля «Ладушки» и за постановку номера «Когда казаки в поход». 

          Почётный диплом «Лучший хореографический номер» отправился к ребятам из образцового хореографического ансамбля «Непоседы».

          «За высокое педагогическое мастерство» наградили Себежко Галину Евгеньевну из Ржева

               В номинации «Инструментальное творчество» дипломы Лауреата I степени получили: 

          • Ахметбекова Анель, Негмат Жамиля, дуэт Sawyer Alexii Katerini и Казмирук Татьяны, Шораев Нурдаулет из Алматы;
          • Айткожина Камила из Астаны;
          • Гришина Арина из Тольятти;
          • Сорочук Анастасия, Сучкова Варвара из Ржева.

               Лауреатами I степени в номинации «Хореографическое творчество» стали:

          • Зырянова Алина из Алматы;
          • Заслуженный коллектив самодеятельного народного творчества Приморского края" Образцовый ансамбль народного танца «ЖУРАВУШКА» из Находки;
          • Образцовый хореографический ансамбль «Непоседы» из ст. Динская;
          • Самойленко Екатерина Алексеевна из Белореченска.

             Почётные звания лауреата I степени в номинации «Вокальное творчество» получили следующие участники: 

          • Попова Ксения, Гордонова Таисия из Одинцово;
          • Арнбрехт Аделина, Шпедт Дарья, Трио "Премьера": Шпедт Дарья, Варванская Татьяна, Гусельникова Ангелина из Искитима.

          В номинации «Изобразительное  творчество» дипломы Лауреата I степени получили:

          • Мороз Инна, Кленц Анжелика Вячеславовна из Новороссийска;
          • Авельцова Арина из Ставрополя;
          • Маматкаримова Мохира, Шукурбекова Камола из Чирчика.

          В состав жюри фестиваля-конкурса вошли:

          Марина Росаль - пианистка, музыковед, директор русско-каталонской культурной ассоциации «Содружество», профессор Университета Барселоны, доктор культурологии;

          Данил Сайфуллин - директор Русской академии Музыки в Барселоне, лауреат международных конкурсов, вокалист, пианист, педагог; 

          Роберто Лаборда - пианист, композитор, лауреат международных конкурсов, магистр музыки, главный дирижер Барселонского столичного оркестра;

          Марина Шумель  - победитель международных вокальных конкурсов, экс-солистка «Москонцерта», эстрадная певица, педагог по вокалу; 

          Ирина Шаматрина - экс-солистка Московского художественного балета и Тунисского национального балета, преподаватель хореографической школы при Оперном Театре Сантьяго (Чили), руководитель школы студии «Русский балет», специалист по технике классического, современного, эстрадного и джаз-танца;

          Ирина Хребтова - экс-солистка Национального академического театра оперы и балета Украины им. Т. Шевченко, основатель и педагог Академии танца «ALIRA», преподаватель характерного танца в Академии танца «Сorella»;

          Хосе Леон - рекордсмен Книги рекордов Гиннесса, как самый быстрый исполнитель фламенко, режиссер, хореограф-постановщик, художественный руководитель «Show flamenco Gran Casino Costa Brava»;

          Оксана Акоста Лопес - художник, дизайнер, педагог;

          Белоногов Ярослав - художник-оформитель, живописец, педагог.

          Организатор фестиваля – Творческое объединение «Салют Талантов» (г. Санкт-Петербург).

          Темы: Русская Испания

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