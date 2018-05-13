На Майорке покажут фильм "Испанец" Александра Цацуева

Показ фильма проходит в рамках празднования Дня Победы на Балеарских островах, организованном Русской ассоциацией под председательством Александра Иванова и при содействии учредителей Международного Фестиваля Русского Кино в Марбелье(MIRFF) и RusRadioMarbella Марией Уибберли и Ириной Нефёдовой.

Праздничные мероприятия по случаю Дня Победы давно стали традицией на Майорке. Показ фильма, который пройдет во второй раз, стал частной инициативой жительницы острова Ларисы Миньковой и быстро завоевал популярность среди жителей и гостей острова. Фильм о судьбе испанского летчика, участвовавшего в Великой Отечественной войне, привлечет внимание не только российских соотечественников, но и местных жителей.

Русская ассоциация на Балеарских островах была создана осенью 2008 года группой российских граждан, проживающими на Майорке.

Целью данного объединения было продвижение русской культуры на островах Балеарского архипелага, проведение массовых мероприятий для местных жителей и туристов: цирковых представлений, конкурсов, фестивалей, праздников для взрослых и детей.

Так в 2010 , 2011 и 2012 году проводились детские фестивали с приглашением участников из России, Германии и стран Латинской Америки.

В то же время, на Майорке была открыта детская цирковая школа, где ведётся преподавание циркового мастерства на русском языке, как для детей из русскоговорящих семей, так и для всех остальных. Таким образом, параллельно зародилась идея преподавания русского языка силами членов ассоциации. Осенью 2011 года открылись курсы русского языка и истории отечества для детей. В этом году по главным улицам Пальмы в четвертый раз прошел торжественным маршем «Бессмертный полк».

Главной задачей члены ассоциации считают популяризацию русского языка и русской культуры в испанской среде, формирование положительного образа России на Балеарских островах посредствам проведения различных культурных мероприятий, организации курсов по русскому и истории Отечества для детей и взрослых, распространение информации о наших соотечественниках, внёсших значительный вклад в развитие мировой науки и культуры.

В будущем планируется проведение Дней российского кино на Майорке для расширения культурных связей между РФ и Испанией.