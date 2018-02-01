На Коста-Брава ожидается приток русских туристов

На побережье Коста-Брава в текущем году прогнозируется 6-процентный рост числа туристов. По состоянию на конец 2017 года, число туристов в Жироне выросло на 6,53% и достигло 5,6 млрд человек.

С одной стороны, прогнозы говорят о возможном сокращении числа испанских туристов в регионе, с другой же местные власти надеются на приток туристов из Франции, которые традиционно составляют большинство на Коста-Брава, а также обращают внимание на россиян. В этом году планируется повторно привлечь порядка 330 тысяч русских туристов, которых регион потерял в связи с политической и экономической нестабильностью в России.

Отмечается, что число туристов из Восточной Европы выросло на 10-20%. В прошлом году Коста-Брава посетило 370 тысяч россиян. Местные власти признают, что возвращение к прежним показателям по количеству туристов из России и других стран Восточной Европы происходит довольно медленно. Они сообщают, что многие из них в качестве альтернативы Коста-Брава выбирают более бюджетные варианты, например, Турцию. В то же время, по мнению местной администрации, любители турецких курортов не соответствуют тому профилю отдыха, который предлагается в Жироне.