На Канарах обезврежена банда налетчиков; задержан россиянин

Как сообщают информагентства Испании, четверо членов банды задержаны. Они совершали преступления организованно и с применением насилия. Перед ограблениями злоумышленники следили за выбранной торговой точкой. Похищенные вещи они впоследствии продавали. Действовали преступники дерзко, но осторожно – всегда использовали перчатки и силиконовые маски, скрывающие их лица.

Из вышеупомянутого ювелирного магазина они похитили 130 колец, 54 пар серег, 38 подвесок, 13 часов, 60 цепочек и 38 браслетов из золота на общую сумму более 935 000 евро. Инцидент произошел 8 апреля. В экстренную службу 091 поступил звонок от сына владельца магазина, который пришел навестить отца и увидел, что дверь закрыта, а на полу – лужа крови. Полицейские прибыли на место и нашли владельца магазина лежащим на полу со связанными руками и ранами на лице. Одежда его была залита кровью. К месту происшествия немедленно прибыла карета скорой помощи, которая доставила пострадавшего в госпиталь с многочисленными гематомами и порезами головы.

Агенты начали расследование с целью установить личности авторов преступления. В его центре оказалась организованная преступная группировка, специализирующаяся на ограблениях ювелирных магазинов с применением насилия. Полицейские идентифицировали входившую в состав банды женщину, которая вела слежку за ограбленным магазином за несколько дней до налета.

Следствию удалось определить местоположение некоторых из похищенных предметов, которые были проданы другими членами группировки в специализированных магазинах в разных точках острова. 9 июня Судебное управление выдало ордер на проведение обыска дома у двух членов банды в муниципалитете Сан-Бартоломе-де-Тирахана, в ходе которого были изъяты муляж пистолета, GPS-навигаторы, бинокли, приборы для перехвата радиочастот, фальшивые номерные знаки, отмычки, 11 мобильных телефонов, 3 планшета и 2 ноутбука. Кроме того, агенты нашли значительную часть украденных украшений.

В результате по обвинению в ограблении с применением насилия и причинении тяжелых травм были задержаны 42-летний гражданин РФ Р.П. и проживавшая с ним 33-летняя М.Х.С.Г. Кроме того, полицейские арестовали 49-летнего итальянца А.А., который продал часть награбленного. Последним был задержан 33-летний В.З.Л.С., отвечавший за логистику. Банда была полностью расформирована, а задержанных передали в распоряжение суда, который постановил заключить двоих из них под стражу.