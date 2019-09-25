Московская область проведет роуд-шоу в Испании

До конца 2019 года Московская область планирует провести в Турции, Индии и Испании роуд-шоу, в ходе которых презентует предпринимателям свой инвестиционный потенциал, сообщил журналистам в среду заместитель председателя правительства Подмосковья Вадим Хромов.
«Ближайшие поездки у нас планируются в Турцию, Индию и Испанию, представлять будем наш потенциал. Будем звать компании, специфические для этих стран», - сказал Хромов, которого цитирует РИАМО.
Он отметил, что на роуд-шоу в Испании сфокусируются на высокотехнологичном производстве.Темы: Русская Испания