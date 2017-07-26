Молодой испанец требует признать себя потомком Рюрика

Житель Мадрида Хорхе Альварес подал судебный иск, в котором требует признать себя потомком Рюрика. Как пишет Deutsche Welle со ссылкой на адвоката Альвареса Энрике Вила, о своем княжеском происхождении Хорхе "узнал от знакомых".

Теперь 29-летний испанец утверждает, что его родословная берет начало от младшей дочери Ярослава Мудрого княжны Анны Ярославны. Здесь уже есть несостыковка, подчеркивает историк Рафаэль Сотомайор: потомки княжны относятся к династии Капетингов.

Стоит отметить, что Хорхе Альварес не просто добивается официального признания. Он активно посещает приемы в посольствах, банкеты, встречи представителей стран в частных клубах, где берет на себя роль "дипломата династии".