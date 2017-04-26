Министр иностранных дел Испании может посетить Россию уже в мае

Визит министра иностранных дел Испании Альфонсо Дастиса в Россию может состояться в мае этого года. Об этом в интервью информационному агентству "Интерфакс" заявил посол Испании в РФ Игнасио Ибаньес.

"Мы сейчас работаем над данным вопросом с господином Лавровым, который является приглашающей стороной. Он приглашает. Я думаю, что это будет в мае месяце или максимум в июне, но скорее всего в мае. Наш министр очень желает приехать к вам в Москву", - рассказал посол.

Источник: "Интерфакс"