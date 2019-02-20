МИД РФ рекомендует россиянам избегать мест массового скопления людей в Барселоне во время демонстраций 21 февраля. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении Департамента информационно-кризисного центра МИД РФ в Twitter.

"21 февраля - забастовка профсоюзов Каталонии; в Барселоне демонстрации планируются в 12:00 на площади Университета и в 18:00 в районе садов Сальвадора Эсприу; рекомендуется избегать мест массового скопления людей", - говорится в сообщении.

Общественная обстановка в Каталонии остается напряженной на фоне суда по делу, связанному с сепаратистским процессом. Перед Верховным судом Испании предстали 12 фигурантов, в том числе экс-заместитель главы правительства Каталонии Ориол Жункерас, а также бывшие члены кабмина и парламента региона. Слушания начались 12 февраля и, как ожидается, продлятся несколько месяцев.

Прошлая массовая демонстрация сторонников независимости Каталонии прошла 16 февраля. Тогда на улицы вышли, по разным данным, от 200 до 500 тыс. человек.

Источник: ТАСС