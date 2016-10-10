МИД Испании сожалеет о российском решении по Сирии

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Испании Хосе Мануэль Гарсия Маргальо выразил сожаление в связи с тем, что Россия проголосовала против франко-испанской инициативы в рамках заседания Совета безопасности ООН, призванной положить конец воздушным атакам на Алеппо. Как сообщают информагентства Испании, документ не был принят из-за несогласия России, имеющей право наложения вето. Его поддержали 11 из 15 стран-членов Совета безопасности. Единственными исключениями стали РФ и Венесуэла. Китай и Ангола воздержались от голосования.

"Посредством данного проекта резолюции Испания и Франция намеревались сделать так, чтобы Совет безопасности принял свою ответственность в соответствии с положениями, предусмотренными Уставом ООН. Это гарантировало бы немедленное прекращение бомбардировок и военных вылетов над Алеппо, которое являет собой единственный способ избежать гуманитарной катастрофы, угрожающей городу", - объяснили представители Министерства иностранных дел.

В ведомстве также заверили, что, несмотря на провал мероприятия, правительство страны намерено придерживаться своей гуманитарной роли в борьбе с сирийским кризисом. Власти призвали международное сообщество "продолжать поиски путей разрешения критической ситуации, в которой оказалось гражданское население нескольких районов Алеппо". В настоящее время город осажден правительственными войсками и находится в руках повстанцев.