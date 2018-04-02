МИД Испании: Россия - и партнёр, и повод для беспокойства

Министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис заявил, что с Россией необходимо сотрудничать в решении глобальных кризисов. При этом по некоторым вопросам Россия заслуживает осуждения, уверен политик. Об этом он заявил в интервью El Mundo.

«Россия - и стратегический партнёр, и стратегический повод для беспокойства», - приводит слова министра El Mundo. «Некоторые из её действий нельзя назвать дружественными. А некоторые ее позиции неприемлемы. Например, вторжение в Украину и аннексия Крыма», - уточнил Дастис.

«Но нужно быть реалистами и отдавать себе отчет в том, что Россия необходима для решения глобальных кризисов - таких, как Сирия», - добавил министр. По его словам, в отношениях с РФ Западу следует использовать двойную стратегию, сочетающую порицание и диалог.