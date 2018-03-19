МИД Испании против преждевременных антироссийских санкций

Министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис исключил введение санкций против России по делу Скрипаля, пока в нем не будет ясности. Об этом он заявил на встрече министров иностранных дел ЕС.

«На данный момент еще нельзя говорить об этом, пока не выяснены все детали его дела, которые необходимо изучить. Но это дело остается на повестке дня на круглом столе Европейского союза», — цитирует министра Regnum.

Встреча министров посвящена совместной декларации стран-участниц Евросоюза, в которой излагается его позиция по делу отравления бывшего сотрудника российских спецслужб Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании.

В этом документе члены Евросоюза выражают свою солидарность с Лондоном, обвиняющим Россию в отравлении Скрипаля, и требуют от нее объяснений того, каким образом отравляющий газ был применен. Они просят Организацию по запрещению химического оружия принять участие в расследовании применения отравляющего вещества.