«Медуза» нашла испанского «спонсора» ФБК

Согласно документам, которые опубликовал у себя в блоге основатель ФБК Алексей Навальный, Роберто Фабио Монда Карденас сделал в пользу ФБК два перевода через банк Caixa в Испании: один на 29 тысяч 242 рубля и 44 копейки 6 сентября — и еще один на 109 тысяч 262 рубля и 97 копеек 17 сентября.

На это имя в испанских реестрах юридических лиц зарегистрированы две компании: Moto Auto Monda SL, занимающаяся продажей автомобилей и мотоциклов, и строительная фирма Fabrilad Contratas SL. Адрес первой — дом 9 по улице Франсиско Суарес в Мадриде — указан в переводах на счет ФБК. Корреспондент Deutsche Welle не обнаружил по этому адресу никаких следов фирмы Карденаса; охранники располагающегося тут жилого комплекса заявили, что ничего не слышали ни о такой компании, ни об ее владельце. В пресс-службе банка Caixa «Медузе» сообщили, что слышали об этих переводах из сообщений прессы, но ни подтвердить, ни опровергнуть факт их совершения не могут по европейским законам о защите банковской тайны.

Роберто Фабио Монда Карденас обнаружился в испанском реестре лиц, получивших в мае 2016 года лицензию на контроль доступа на общественные развлекательные мероприятия (проще говоря, охранника в клубе). По номеру национального удостоверения (DNI) можно установить, что это тот же человек, который переводил деньги ФБК и является директором двух компаний в испанском реестре юрлиц.

Кроме того, Роберто Монда — он обычно представляется короткой версией своего имени, а полное указывает только в официальных документах — профессионально занимается единоборствами. «Медуза» нашла Роберто Монда на афише с анонсом соревнований по боксу, кикбоксингу и муай-тай в декабре 2015 года. На этих соревнованиях Монда представлял мадридский боксерский клуб Ramos Savin. На ютюбе можно найти записи других поединков, в которых участвовал Монда. Кроме того, Монда сыграл эпизодическую роль судьи на боксерском поединке в испанском фильме 2006 года La Distancia («В тени бойца» в российском прокате).

Через тренера боксерского клуба, который Монда представляет на соревнованиях, «Медузе» удалось связаться с самим Роберто Монда. На вопрос, совершал ли он два перевода в пользу ФБК в сентябре 2019 года, Монда подтвердил, что это так. Однако он затруднился ответить, зачем это сделал, и не смог даже выговорить название организации, которой он переводил деньги. Роберто Монда не говорит по-русски, ни разу не бывал в России, и, по его словам, не знает никого из России, кроме нескольких девушек в Испании. Про ФБК он прочитал весной 2019 года в неких СМИ (каких, он назвать затруднился) и «решил помочь фонду деньгами».

Переводы Монда, по его словам, отправил лично через отделение банка Caixa в Мадриде, а на вопрос, почему он сделал два перевода с перерывом в две недели, ответил, что сначала хотел убедиться, что перевод действительно дошел. В ответ на вопрос, как его платежная квитанция могла оказаться в распоряжении российского канала РЕН-ТВ, Роберто Монда сначала долго молчал, потом предположил, что его телефон могли взломать. Он заявил, что очень обеспокоен тем, что его личные данные оказались у российских СМИ.

Неясно, как Монда мог убедиться, что его первый перевод от 6 сентября действительно дошел до адресата, ведь счета ФБК были арестованы решением Басманного суда по «делу об отмывании» еще 19 августа. Директор ФБК Иван Жданов сообщил «Медузе», что банковские реквизиты с сайта они убрали тогда же, в августе. На последний вопрос «Медузы», как ему удалось найти банковские реквизиты на сайте ФБК, существующем только в русской версии, не зная русского языка, Роберто Монда не ответил — и на этом прекратил общение.