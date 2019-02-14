Марию Алёхину сняли с рейса Барселона-Милан

Участница группы Pussy Riot Мария Алёхина и ещё один актёр спектакля Riot days, с которым они гастролируют по Европе, были сняты с авиарейса из Барселоны в Милан.

Самолёт двигался по взлётно-посадочной полосе аэропорта «Эль-Прат», готовясь ко взлёту, когда на борту возник конфликт между активистами и другими пассажирами. Капитан экипажа принял решение снять Алёхину и её спутника с рейса. Оба добровольно вышли из самолёта в сопровождении сотрудников Гражданской гвардии.

9 февраля группа выступила в театре Apolo в Барселоне в рамках мирового турне. Спектакль основан на книге Алёхиной, она же выступает режиссёром. Проект также показали в Бильбао, Мадриде и Валенсии. На четверг, 14 февраля, запланировано выступление в Милане.