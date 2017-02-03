Марбелья: новый бойфренд украинской "черной вдовы" не верит в ее причастность к убийству мужа

В защиту украинки Анны Зюзиной, обвиняемой в заказном убийстве ее супруга-миллионера Барри Принга, выступил ее новый бойфренд. Как сообщает газета The Olive Press, у Зюзиной и 48-летнего британского бизнесмена Ивана Листера есть общая трехлетняя дочь, и уже три года пара живет в Марбелье. Листер заявил, что с его возлюбленной обходятся несправедливо. Впрочем, от официальных заявлений по этому поводу он отказался.

Британец познакомился с "черной вдовой" вскоре после гибели ее первого мужа. Принг погиб в день годовщины их свадьбы в Киеве. Зюзину подозревают в том, что она наняла киллера, однако сама украинка заявляет о своей невиновности. "Это было убийство, и я была бы счастлива, если бы его автора нашли и привлекли к ответственности", - заявляла Анна несколько лет назад. "Я потеряла любящего и любимого человека. У меня не было причин убивать моего мужа, и я к этому не причастна", - говорила Зюзина. Впрочем, от сотрудничества с британской полицией она отказалась, равно как и от посещения слушания по делу об убийстве в январе этого года.

В сентябре 2014 года Анна, бывшая стриптизерша, приобрела виллу в урбанизации Nueva Andalucia в Марбелье. Еще через год она купила двухкомнатную квартиру неподалеку для своих родителей. В общей сложности недвижимое имущество Зюзиной оценивается в миллион евро. Ей также принадлежат несколько земельных участков и парковка в Марбелье.

Брат погибшего Шоган уверен в виновности вдовы и намерен продолжить борьбу за справедливость, которая длится девять лет и уже обошлась семейству Прингов в 230 000 евро. "Она живет как королева, а украинская полиция ничего не предпринимает", - заявил он. "Анна – искусный манипулятор, и большую часть своей жизни она занимается именно манипуляциями с целью извлечения прибыли", - считает брат Барри.

Принг погиб в 2008 году в день годовщины их свадьбы с Зюзиной. Супруга попросила его поймать такси на обочине оживленной дороги, после чего вернулась в ресторан, якобы за забытой перчаткой. В это время Барри сбил угнанный грузовик, двигавшийся со скоростью 80 км/ч без номерных знаков и фар.

На прошлой неделе старший следователь Элизабет Ирленд признала гибель Принга убийством. Члены его семьи заявили, что Зюзина охотилась за наследством миллионера. "Мы уверены, что Анна причастна к смерти Барри и хотела ее, чтобы завладеть наследством", - считает Ирен, мать покойного. Изначально следствие по делу о его смерти вели украинские власти, которые считали произошедшее несчастным случаем, однако в 2011 году оно было классифицировано как убийство в связи с подозрениями членов семьи погибшего в его заказном характере.

Зюзина, в свою очередь, отказалась давать комментарии.