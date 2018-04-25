Майский турпоток из России в Испанию вырос на 13%

В этом году выросло число россиян, выбравших Испанию для майского отдыха. По данным PR-директора сервиса поиска билетов Aviasales Яниса Дзениса, турпоток в эту страну вырос на 13%. Барселона вошла в число самых популярных направлений.

"Российские направления в этом году выбрали 62% путешественников. Но все больше туристов присматриваются к международным рейсам, и это несмотря на повышение среднего чека на зарубежные вылеты на 32% — до 24 тыс. рублей. В частности, во Францию количество бронирований выросло на 21%, в Испанию – на 13%", — цитирует Дениса «Интерфакс».

По его словам, «на фоне общего подорожания билетов часть направлений подешевела, например, средний чек из Москвы в Париж снизился за год на 13%, до 32,7 тыс. рублей, а в Барселону – на 7,5%, до 29 тыс. рублей».