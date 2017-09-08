Легенды КВН приезжают в Марбелью

Днепровский театр «КВН ДГУ» создан на базе команды КВН Днепропетровского государственного университета. С 1987 года, с возрождения игр КВН на центральном телевидении, «КВН ДГУ» стала одной из ярких и знаковых команд Советского Союза. Смелость и оригинальность, своеобразное видение нашей жизни, театральность – все это сделало команду Чемпионом игр КВН, лауреатом «Золотого Кивина», участником многих знаковых концертов, в том числе новогодних «Голубых огоньков». Единственная команда 80–х годов, которая сохранила основной состав и превратилась в театр, лауреат фестивалей театров-кабаре в Санкт-Петербурге и Кракове.

Художественный руководитель Театра КВН ДГУ Григорий Гельфер отмечает: «Времена меняются. Когда мы начинали шутить, были одни реалии, сейчас – другие. Мы стараемся улавливать дух времени, потому что есть темы, которые волнуют всех, и если к ним правильно относиться и вовремя улыбнуться, то они будут звучать актуально и смешно одновременно. Играя в КВН, мы выбирали темы непростые, поэтому мы себя называем «злобовечными». Мы продолжаем шутить и смеяться, насколько это возможно, а главное - веселить других. Мне кажется, что нам это удаётся».

Все люди, которых привлекал жанр КВН, должны помнить такие номера, как «Сходка», «Эммануэль», «Письма русскому другу», «Песня о счастье», «Детка, это Днепр!» Они стали знаковыми, их помнят десятки тысяч людей, которые видели их в «живом» исполнении.

Актёр Театра КВН ДГУ Юрий Богуславский добавляет: «Мы готовим отдельный блок, посвящённый Испании. Мы очень внимательно изучаем то, что пишут, у нас в Испании живут друзья, которые стали инициаторами нашей поездки. Мы постараемся, чтобы люди, пришедшие на встречу, поняли, что мы приехали во всеоружии, прониклись их жизнью и отражаем её художественно. Мы с огромным удовольствием и радостью готовимся к этой поездке, репетируем в полный рост. Мы очень надеемся, что эта встреча подарит радость как зрителям, так и нам. Хотя нам билеты обходятся дороже, чем зрителям)».

Приближается 30-летний юбилей коллектива, который он встречает в расцвете сил в окружении любящих зрителей и с большим желанием увеличить их число. Поэтому театр с воодушевлением и нетерпением ждет встречи со зрителями Испании в надежде встретить старых и приобрести новых друзей.

По словам организаторов, зрители смогут участвовать в разминке, в конкурсах юмористических рассказов и эпиграмм! Билеты можно заказать на РусРадио Марбелья (whatsapp 674 1234 66)